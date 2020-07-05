Москва, , 23:43 — REGNUM За минувшие сутки в Москве от COVID-19 скончались 22 пациента. Об этом 5 июля сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«В Москве скончались 22 пациента», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у всех скончавшихся пациентов был получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию и подтвержден диагноз «пневмония».

Как передавало ИА REGNUM, 5 июля федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в Российской Федерации за сутки выявили 6736 случаев заражения коронавирусом.