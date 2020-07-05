Москва, , 22:55 — REGNUM За прошедшие сутки в России от CIVID-19 выздоровели свыше 80 военнослужащих. Об этом 5 июля сообщается в заявлении Министерства обороны страны.

«За прошедшие сутки в Вооруженных Силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 85 военнослужащих», — отмечается в заявлении.

Таким образом, по последним данным общее число выздоровевших военнослужащих России приближается к 7 тыс. человек и составляет 6 тыс. 929 человек.

Напомним, по состоянию на 5 июля всего в вооруженных силах России насчитывается 1 тыс. 264 человек, у которых выявлена коронавирусная инфекция. Большинство из них не имеют симптомов.