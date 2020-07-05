Миннеаполис, США, , 21:22 — REGNUM В США освобожден под залог один из бывших полицейских Ту Тао, проходящий по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщает Fox 9.

«Бывший сотрудник полиции Миннеаполиса, которому предъявлены связанные со смертью Джорджа Флойда обвинения, был освобожден под залог», — говорится в сообщении телекомпании.

Отмечается, что мужчина обвиняется в подстрекательстве и пособничестве к убийству афроамериканца.

Как передавало ИА REGNUM, афроамериканец Джордж Флойд погиб ранее в городе Миннеаполисе при задержании его сотрудниками полиции. Гибель мужчины вызвала в стране массовые акции протеста против расовой дискриминации и произвола полиции.

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