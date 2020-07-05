Иерусалим, , 21:03 — REGNUM В Израиле за прошедшие сутки выявили 755 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает 5 июля пресс-служба израильского минздрава.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 в Израиле достигло 29 787. Также за сутки скончался один пациент с COVID-19.

Всего в Израиле жертвами болезней, вызванных новым коронавирусом, стали 331 человек.

Как передавало ИА REGNUM, 5 июля в министерстве здравоохранения Сербии сообщили, что в стране за минувшие сутки выявили 302 случая заражения новым типом коронавирусной инфекции, от осложнений, вызванных COVID-19, скончались пять пациентов.

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