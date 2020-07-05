Пекин, , 20:42 — REGNUM Руководство региона Внутренняя Монголия, расположенного на севере Китая, предупредило граждан об угрозе распространения чумы.

В связи с этим в автономном районе был введен режим повышенной эпидемиологической опасности.

Правительство региона порекомендовало жителям тщательно соблюдать меры личной гигиены, а также избегать посещения мест, в которых могут находиться грызуны, распространяющие чуму.

Режим повышенной опасности был введен после того, как в одну из местных клиник поступил пациент, у которого были обнаружены симптомы бубонной чумы.