Вашингтон, , 20:17 — REGNUM Студии Crescent Moon Games и Trimatra Interactive анонсировали новую игру Undaunted: The First Heresy. Первые скриншоты из неё были опубликованы 5 июля на портале DSOGaming.

При её разработке они вдохновлялись такими классическими шутерами (игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия) от первого лица, как Heretic и Hexen. Создатели игры отметили, что бои в ней будут быстро развивающимися, при этом подземелья будут процедурно генерируемыми.

Релиз Undaunted: The First Heresy запланирован на 15 сентября 2020 года. Игру Heretic в 1994 году выпустила студия Raven Software, релиз Hexen, являющейся её сюжетным продолжением, состоялся в 1995 году.

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