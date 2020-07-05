Белград, , 20:17 — REGNUM В Сербии за минувшие сутки выявили 302 случая заражения новым типом коронавирусной инфекции, от осложнений, вызванных COVID-19, скончались пять пациентов. Об этом 5 июля сообщили в министерстве здравоохранения страны.

По данным минздрава, общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в стране достигло 16 131.

Отмечается, что число летальных исходов от COVID-19 в Сербии составляет 311.

Как передавало ИА REGNUM, 5 июля в Национальной организации общественного здравоохранения Греции сообщили, что количество выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки увеличилось в стране на девять.

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