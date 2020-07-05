Вена, , 19:59 — REGNUM По подозрению в убийстве гражданина России в Австрии задержан второй подозреваемый. Об этом 5 июля сообщила представитель полиции Нижней Австрии Соня Штаммингер во время брифинга.

Пресс-секретарь не изложила подробности ареста, подчеркнув, что в настоящее время делом занимается ведомство по борьбе с терроризмом.

Напомним, 4 июля в городе Герасдорф, расположенном неподалеку от столицы Австрии, города Вена, был убит гражданин России, попросивший убежище.

По горячим следам был задержан подозреваемый в убийстве, также являющийся гражданином России. По предварительным данным, убитый и обвиняемый являются выходцами из Чечни.

Читайте ранее в этом сюжете: В Австрии убит гражданин России, просивший убежища