Вашингтон, , 19:50 — REGNUM К ПК-версии игры Super Mario 64, которую компания Nintendo пытается удалить из сети, вышло несколько важных фанатских дополнений. Об этом 5 июля сообщил портал DSOGaming.

Один из модов (модификация игры) добавляет в Super Mario 64 HD-модели в стиле ретро для ряда объектов, отмечается, что он улучшает графику игры, при этом сохраняя её оригинальный стиль.

Второе дополнение исправляет ошибку, связанную с HD-моделью головы Марио, которая появилась с патчем, позволяющим выставить в игре частоту обновления экрана 60 кадров в секунду.

Третий мод Hypatia's Mario Craft 64. добавляет в игру пакет HD-текстур.

Разработчики также выложили в сеть видео, в котором показали, как создать сборку ПК-версии Super Mario 64.

Неизвестный разработчик выложил в сеть ПК-версию Super Mario 64 в мае 2020 года. Вскоре после этого компания Nintendo начала добиваться блокировки ресурсов, на которых была размещена копия игры. Вышла на консоли Nintendo 64 23 июня 1996 года, впоследствии Nintendo выпустила её платформах iQue и Wii U.

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