Вашингтон, , 19:33 — REGNUM Разработчики Risk of Rain 2 могут вскоре повысить цену копии игры. Об этом 5 июля сообщил журнал PC Gamer.

Издание отмечает, что это произойдёт в августе 2020 года, когда Risk of Rain 2 выйдет из раннего доступа в Steam. Ожидается, что стоимость игры возрастёт до 699 рублей (сейчас в магазине Valve её можно приобрести за 559 рублей).

В мае 2020 года студия Hopoo Games объявила, что решила отложить полноценный релиз Risk of Rain 2 на август 2020 года. Изначально они хотели вывести игры из раннего доступа весной 2020-го. Игра представляет собой смесь жанров метроидвания (игры, похожие на Metroid и Castlevania) и Roguelike (игра с процедурной генерацией уровней, в которой, как правило, персонаж имеет одну жизнь).

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