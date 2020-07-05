Вашингтон, , 19:18 — REGNUM Портал DSOGaming опубликовал скриншоты игры Mortal Shell, проект которой ранее вошёл в стадию открытого бета-тестирования. Изображения были выложены 5 июля на сайте издания.

Журналисты отметили, что они делали скриншоте в игре, запущенной с максимальными настройками графики и разрешением 4K, на ПК, оборудованном процессором Intel i9 9900K, 16 гигабайтами оперативной памяти DDR4 (3600 мГц) и видеокартой NVIDIA RTX 2080Ti. Они добавили, что при таких настройках на этом компьютере Mortal Shell выдавала от 42 до 63 кадров в секунду.

Ранее студия Cold Symmetry объявила, что позволит всем желающим поучаствовать в открытом бета-тестировании Mortal Shell, которую многие геймеры называют новой Dark Souls. Разработчики пояснили, что решили сделать это из-за частых просьб геймеров.

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