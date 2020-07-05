Вашингтон, , 19:04 — REGNUM Создатели экшен-RPG (ролевая игра, в которой результат часто зависит от реакции игрока) Mortal Shell объявили, что они решили сделать бета-тестирование игры открытым. Об этом 5 июля сообщил журнал PC Gamer.

Студия Cold Symmetry пояснила, что решила пойти на такой шаг из-за частых просьб со стороны геймеров. Таким образом, сейчас любой желающий может поучаствовать в тестировании игры, её бета-версию можно получить на странице проекта в сервисе Epic Games Store.

Ранее журнал PC Gamer опубликовал видео с 25 минутами геймплея (игрового процесса) Mortal Shell. Многие пользователи сети сравнивают её с играми популярной серии Dark Souls.

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