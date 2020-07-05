Вашингтон, , 18:49 — REGNUM Студия Coffee Stain сообщила, сколько копий игры Satisfactory ей удалось продать в магазинах Steam и Epic Games Store. Ролик с выступлением пиар-менеджера компании Джейса Варлета она разместила 3 июля на своём YouTube-канале.

Варлет поблагодарил поклонников игры за поддержку проекта и сообщил, что всего через обе платформы разработчикам удалось реализовать более 1,31 млн копий игры. Он добавил, что в Epic Games Store было продано 958,9 тыс. копий Satisfactory, а в Steam — 367,6 тыс. копий. Он отметил, что, судя по динамике продаж в Steam, через какое-то время магазин Valve продаст больше копий игры, чем сервис Epic Games.

Релиз Satisfactory в Steam в формате раннего доступа состоялся 8 июня 2020 года. В Epic Games Store игра появилась 19 марта 2019-го.

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