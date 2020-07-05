Тбилиси, , 17:47 — REGNUM В Грузии в течение суток выявили три случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Официальные данные 5 июля обнародованы на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания COVID-19.

Отмечается, что всего в стране выявили 951 человека, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Также трех человек, болевших COVID-19, в течение суток выписали из медучреждений.

Всего от COVID-19 в Грузии скончались 15 пациентов. В карантине находятся 3828 человек, в стационаре — 192.

Как передавало ИА REGNUM, 5 июля в министерстве здравоохранения Белоруссии сообщили, что в стране за сутки выявили 284 новых случая инфицирования коронавирусом, общее число зарегистрированных случаев заражения составило 63 554.

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