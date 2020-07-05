Бухарест, , 17:20 — REGNUM Общее число выявленных на территории Румынии новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом за истекшие сутки увеличилось на 391 и стало составлять 28 973. Об этом 5 июля сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с COVID-19 при правительстве страны.

«На сегодня в Румынии подтверждено 28 973 случая заражения коронавирусом», — говорится в сообщении.

Также указывается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в стране составляет 1 750.

Кроме этого, уточняется, что на сегодняшний день в Румынии свыше 21,1 тыс. пациентов вылечились от COVID-19.

Как передавало ИА REGNUM, 5 июля минздрав Филиппин сообщил, что общее количество выявленных в стране случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки возросло на рекордные более чем 2 тыс. и перевалило за 44 тыс.

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