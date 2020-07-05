Иерусалим, , 16:50 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил об экстренной ситуации в стране в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекцией. Об этом 5 июля сообщается в заявлении главы правительства.

«Мы в центре возобновившейся угрозы коронавируса, очень сильной угрозы, которая возрастает по всему миру, в том числе и у нас», — отмечается в заявлении главы правительства.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 11 млн 300 тыс. человек.