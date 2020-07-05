Москва, , 16:42 — REGNUM Около 20 авиарейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы. Об этом в воскресенье, 5 июля, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Так, по состоянию на 16:40 мск в аэропорту «Шереметьево» задержано шесть рейсов, еще три отменено; в аэропорту «Домодедово» задержано три рейса, еще восемь отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, 5 июля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в столице России в воскресенье, 5 июля, ожидается небольшой дождь, температура воздуха — до +28 °С.