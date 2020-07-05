Пекин, , 16:29 — REGNUM В министерстве иностранных дел Китая подвергли критике доклад спецслужб Бельгии по поводу шпионажа со стороны китайских студентов. Об этом 5 июля сообщается в заявлении дипломатического ведомства.

«Упомянутый доклад абсолютно безоснователен и призван целенаправленно очернить Китай. Мы регулярно заявляли, что КНР строит отношения с другими странами на основе уважения и невмешательства во внутренние дела», — говорится в заявлении.

Реакция Пекина последовала в ответ на публикацию спецслужбами Бельгии о том, что студенты, обучающиеся в военных учебных заведениях Китая направляются в разные страны, в том числе в Бельгию, для получения знаний для развития военного дела в своей стране.