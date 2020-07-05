Манила, , 16:12 — REGNUM Общее количество выявленных на Филиппинах случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки возросло на рекордные более чем 2 тыс. и перевалило за 44 тыс. Об этом 5 июля сообщает минздрав страны.

По данным министерства, за последние 24 часа в стране было выявлено 2 434 случая заражения SARS-CoV-2 и теперь их общее число составляет 44 254.

Также сообщается, что за сутки на Филиппинах от COVID-19 скончались семь пациентов и в результате этого суммарное количество летальных исходов возросло до 1 297.

При этом указывается, что на сегодняшний день в стране от COVID-19 вылечились 11 942 пациента.

Как передавало ИА REGNUM, 5 июля университет Джонса Хопкинса, который ведет федеральную статистику по коронавирусу в Соединенных Штатах, сообщил, что в США за сутки выявлено более 45 тысяч новых случаев COVID-19.

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