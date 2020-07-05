Москва, , 16:00 — REGNUM Бойкот социальной сети Facebook, который ей объявили крупнейшие бренды мир за поддержку, по их мнению, соцсетью расизма, поддержал совет раввинов Европы (СРЕ). Об этом 5 июля сообщает пресс-служба СРЕ.

«Проявление антисемитизма, расизма и клевета — это не личное мнение, а предвестник преступления», — заявил президент СРЕ, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт.

Также он указал, что нужно добиться, чтобы руководство Facebook взяло на себя ответственность за данные проявления.

«Больно наблюдать, как мало делается сегодня, чтобы предотвратить разжигание и распространение ненависти в Facebook», — указал глава СРЕ.

Кроме этого, он призвал соцсеть сразу удалять антисемитские послания и комментарии, а не в течение нескольких дней или недельных проверок.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Coca-Cola, Adidas, Ford, Unilever и других, объявили Facebook бойкот из-за якобы бездействия социальной сети в отношении распространения и разжигания ненависти, отказавшись от размещения в ней своей платной рекламы. При этом компания Facebook не выразила готовность изменить политику социальной сети, несмотря на возможный ущерб от этого.