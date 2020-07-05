Симферополь, , 15:54 — REGNUM Цены на размещение в качественных отелях Краснодарского края и Крыма повысились из-за повышенного спроса, так как уже в настоящее время большинство гостиниц загружено по причине невозможности выехать на отдых за рубеж. Об этом рассказали эксперты, мнения которых приводит «Интерфакс».

"В Крыму пока во многих отелях требуется повторное подтверждение ранее забронированных номеров, поскольку они немного позже открыли сезон», — рассказали в компании «Интурист» и добавили, что в популярных гостиницах Краснодарского края с хорошим соотношением цена-качество количество номеров заканчивается.

Также в компании TEZ Tour подтвердили данную информацию и указали, что многие популярные гостиницы уже перестают набирать постояльцев, из-за чего отдыхающим приходится переносить сроки путешествий.

При этом в объединенной сети ТБГ и «Горячие туры» сообщили, что некоторые из туристов получают отказы даже на ранее забронированные ими номера.

«Люди, которые давно забронировали номера, получают отказы, мы взамен предлагаем другие объекты размещения, чтобы все-таки дать им возможность отдохнуть», — рассказали в компании.

Кроме этого, генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян, отметил, что на повышение цен в дорогих гостиницах Краснодарского края и Крыма повлияли туристы, которые поехали на юг России вместо заграницы.

«В предыдущие годы они ездили на Кипр, в Турцию, Грецию, Испанию. Эти туристы привыкли к комфорту за рубежом, они не поедут в частный сектор или бюджетные отели», — отметил он.

Помимо этого, глава сети турагентств сообщил, что отели Кубани повышают цены на 50%, а в Крыму — до 100%.

«Например, размещение в гостинице 4−5 звезд Краснодарского края стоило 10 тысяч рублей в сутки, а стало 15 тысяч рублей. То есть плюс 50%. В Крыму цены выросли больше, на 100%, за счет того, что на Кубани больше пятизвездочных гостиниц и конкуренция не позволяет заламывать ценник», — заявил Мкртчян.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что возвращение иностранных туристов в Россию может произойти не позднее января 2021 года после введения электронной визы на территории страны.