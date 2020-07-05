Берлин, , 15:52 — REGNUM Мужская ДНК была найдена в допинг-пробе российской экс-биатлонистки Ольги Зайцевой. Об этом 5 июля сообщает немецкое издание Der Spiegel.

Уточняется, что данная допинг-проба была взята у спортсменки в октябре 2014 года и позднее результаты анализа этой пробы были представлены Международным олимпийским комитетом (МОК) в суде по делу Зайцевой, так как следователи МОК посчитали итоги анализа пробы доказательством мошенничества.

При этом, согласно данным судебно-медицинской экспертизы, мужская ДНК принадлежит супругу Зайцевой — сервисеру сборной России по биатлону Петру Трифонову, что свидетельствует о том, что, возможно, пара имела интимные отношения перед сдачей спортсменкой допинг-пробы.

«Как вы думаете, каково это, говорить мужу, что в вашей моче обнаружена мужская ДНК? Эта история могла разрушить мою семью», — приводит слова Зайцевой немецкое издание.

Также спортсменка рассказала, что в тот период они с мужем пытались завести ребенка.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее комиссия МОК, которая была создана после заявлений экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о якобы существовавшей в России на уровне государства «допинговой программы», лишила Зайцеву, Ольгу Вилухину и Яну Романову серебряных медалей ОИ-2014 в эстафете, признав их виновными в нарушении антидопинговых правил.