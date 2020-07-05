Амман, , 14:46 — REGNUM Электронные браслеты, которые предназначены для контроля за соблюдением двухнедельного карантина, предписанного отдельным гражданам для снижения риска распространения коронавирусной инфекции, начали в Иордании. Об этом 5 июля рассказал представитель Национального эпидемиологического комитета Назир Убейдат в эфире местного телеканала al-Mamlaka.

«Электронные браслеты начали использовать в субботу (для находящихся — ред.) на домашнем карантине», — заявил он.

Также он указал, что данное нововведение необходимо в качестве «превентивной меры» для пресечения случаев нарушения карантинных мер безопасности.

При этом иорданский телеканал также сообщил, со ссылкой главу кризисного центра по противодействию коронавирусу Мазена аль-Фарайя, что в настоящее время использование браслетов осуществляется в тестовом режиме.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день в Иордании выявлено 1 150 подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2 при 10 летальных исходах от COVID-19 и 902 излечившихся от нового заболевания.