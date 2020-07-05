Минск, , 14:05 — REGNUM В Белоруссии за сутки выявили 284 новых случая инфицирования коронавирусом, общее число зарегистрированных случаев заражения составило 63 554. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Белоруссии, опубликованные 5 июля.

С начала пандемии в республике от COVID-19 выздоровели 50 871 человек (202 человека за сутки), скончались 423 человека (пять человек умерли за минувшие сутки).

В Белоруссии с начала эпидемии было проведено 1 068 029 тестов на выявление SARS-CoV-2.