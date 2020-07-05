Рязань, , 13:55 — REGNUM В Рязанской области по состоянию на 5 июля подтверждено 5394 случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 40 — за последние сутки. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Еще 39 тестов являются условно подтвержденными. Под наблюдением медиков находятся 5433 человека.

Среди пациентов с положительным и тестами больше людей от 46 до 64 лет — 2148 человек. Также носителями вируса являются 488 детей.

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