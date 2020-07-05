Владимир, , 13:50 — REGNUM Во Владимирской области 5 июля подтверждено 46 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Из них восемь случаев выявлено в Гусь-Хрустальном, по шесть — в Вязниках и Владимире, по пять — в Петушках и Кольчугино, по четыре — в Юрьеве-Польском и Судогде, по два — в Коврове, Киржаче, Камешково и Гороховце.

Всего в области зарегистрированы 4598 носителей вируса: 838 — во Владимире, 716 — в Гусь-Хрустальном, 556 — в Петушках, 382 — в Муроме, 361 — в Александрове, 328 — в Коврове, 267 — в Собинке, 221 — в Вязниках, 200 — в Юрьеве-Польском, 154 — в Кольчугино, 131 — в Судогде, 119 — в Киржаче, 87 — в Меленках, 75 — в Суздале, 66 — в Камешково, 39 — в Радужном, 32 — в Красной Горбатке, 26 — в Гороховце.

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