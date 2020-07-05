Курск, , 13:41 — REGNUM В Курской области 5 июля зарегистрировано 46 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Положительные тесты за сутки были выявлены у 22 женщин и 24 мужчин. Заразились два ребёнка младше 14 лет, один подросток в возрасте от 15 до 17 лет, три человека в возрасте от 18 до 29 лет, 19 человек от 30 до 49 лет, 14 человек от 50 до 64 лет и семь человек старше 65 лет.

Всего в регионе было зарегистрировано 5340 случая заражения. Под медицинским наблюдением находятся 1707 пациентов. 1357 человек с положительными тестами находятся дома под наблюдением медиков.

Выписаны после выздоровления были 3594 пациента, в том числе 25 — за последние сутки. Скончались 39 человек.

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