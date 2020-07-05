Ханты-Мансийск, 5 июля 2020, 13:40 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 272 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Основные очаги заражения — Ханты-Мансийск — (66 положительных теста), Сургут (65), Сургутский район (27), Нефтеюганск (21), Нижневартовск (20), Нягань (17).
Всего с начала пандемии в ХМАО на 5 июля зафиксирован 10 301 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них 5 326 пациентов выздоровели, 69 скончались.
Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,98.