Кишинёв, , 13:36 — REGNUM За минувшие сутки в Молдавии с подозрением на заражение коронавирусом госпитализировали 54 человека, сообщает 5 июля пресс-служба Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии.

На текущий момент в стране подтвердили 17 672 случая заражений, в число которых включили 1265 случаев инфицирования в Приднестровье (по данным МВД ПМР, в Приднестровской Молдавской Республике было зарегистрировано 1250 случаев заражения).

В медицинских учреждениях Молдавии 422 пациента находятся в тяжелом состоянии (29 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких), 1129 — в состоянии средней степени тяжести.

2528 случаев заражений зафиксированы за весь период пандемии среди медицинских работников Молдавии.

За сутки еще 322 пациента выписали из медицинских учреждений, общее число выздоровевших в Молдавии составило 10 718.

За сутки от осложнений болезни скончались два человека, общее число летальных исходов заболевания в республике составило 582.