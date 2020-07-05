Киев, , 12:59 — REGNUM Семнадцать новых случаев инфицирования коронавирусом выявили в вооруженных силах Украины, шестнадцать из которых были выявлены среди военнослужащих, сообщает 5 июля пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.

Шесть военнослужащих из числа инфицированных госпитализированы в медицинские учреждения, десять военнослужащих — лечатся дома под присмотром врачей. Также лечение в домашних условиях получает один работник ВСУ.

По состоянию на 5 июля COVID-19 в ВСУ болеют 168 человек, ранее выздоровели 377 человек, умерли пять человек.