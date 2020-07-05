Амстердам, , 12:25 — REGNUM В удостоверениях личности в Нидерландах с 2024—2025 года будет отсутствовать графа «пол». Об этом 4 июля говорится в письме министра образования, культуры и науки Нидерландов Ингрид ван Энгелсховен, сообщает DW.

Как отмечает министр, данным шагом правительство страны намерено «там, где это возможно, отказаться от необязательной регистрации пола», а граждане Нидерландов должны «создать свою собственную идентичность и жить в полной свободе и безопасности».

Кроме того, ван Энгелсховен отмечает, что Нидералнады не являются первой страной, в которой будут такого рода «гендерно-нейтральные» удостоверения личности, так как подобная инициатива уже введена в Германии.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что руководитель отдела коммуникаций компании Boeing Нил Голайтли подал в отставку из-за статьи 33-летней давности, в которой он настаивал на том, что женщины не должны принимать участия в боевых действиях.