Челябинск, , 12:17 — REGNUM В Свердловской области за сутки, 4 июля, обнаружили 266 новых случаев COVID-19. Такие данные приводит оперштаб.

Из них 123 найдены в Екатеринбурге. Также случаи подтверждены в Алапаевске и Алапаевском районе, Артёмовском и Артинском городских округах, Асбестк, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Богдановиче, Верхнем Тагиле, Верх-Нейвинском, Свободном, Верхотурье, Краснотурьинске, Невьянске, Красноуральске, Нижнесергинском районе, Полевсокм, Нижней Туре, Режа, ерове, Североуральске, Ревде, Первоуральске, Берёзовском, Кировграде, Камышлове, Нижней Салде. Ирбите, а также в Сысертском, Талицком и Туринском городских округах.

С начала пандемии в регионе выявлено 14 033 случая заражения коронавирусом. За сутки от COVID-19 умерли пять человек, а за весь период — 124.