Афины , , 12:49 — REGNUM В аэропорту города Афины из-за запрета на въезд в Европейский Союз гражданам третьих стран, находятся семнадцать граждан Украины, прилетевших с Украины, сообщает 5 июля «Европейская правда» со ссылкой на информацию, предоставленную одним из задержанных пассажиров.

Граждане Украины прибыли в Афины 4 июля вечером рейсами двух авиакомпаний — Ryanair (вылетел из аэропорта «Борисполь» в 18:00) и Wizz Air (вылетел в 18:45 из аэропорта «Киев»).

Прибывшим в аэропорт гражданам, среди которых пятнадцать взрослых и двое детей (8 и 9 лет), при прохождении паспортного контроля было отказано во въезде в страну. По их словам, они были доставлены в изолятор, который находится на территории аэропорта и вместе с детьми их разместили в камерах, где они провели ночь и находятся до сих пор.

По словам задержанных, у них были изъяты ноутбуки, все вещи, им только разрешили оставить мобильные телефоны, но без зарядных устройств.

Источник также сообщил, что задержанные содержатся в антисанитарных условиях, в помещении на полу лежат мертвые тараканы, в санузлах отсутствуют элементарные санитарно-гигиенические принадлежности (мыло и туалетная бумага, которые позже им все же разрешили приобрести за личные средства), задержанным также не предоставляется еда и вода.

Прибывшие в Грецию граждане Украины также сообщили, что связались с консулом, которая сообщила им, что они не имели права въезжать в страну и должны вернуться на Украину теми же рейсами, которые будут только во вторник, 7 июля. В МИД Украины, куда задержанные дозвонились на «горячую линию», им пообещали помочь и разобраться в сложившейся ситуации.

Источник также отмечает, что украинские дипломаты в аэропорт не приезжали.

В свою очередь журналисты информационного агентства «Украинские национальные новости» связались с представителями департамента консульской службы украинского министерства иностранных дел, где им сообщили, что граждане не задержаны, их не пропустили на въезд в страну. Консул купил гражданам Украины воду, гигиенические средства и выехал в аэропорт.

«Наше посольство в Греции сразу после того, как стало известно о непропуске наших граждан, начало заниматься этим делом… Сейчас могу посоветовать всем нашим гражданам, которые намерены путешествовать в этот непростой с точки зрения эпидемиологической ситуации период, планировать свои поездки исключительно после получения из официальных источников актуальной информации о возможности/порядка въезда в ту или иную иностранную страну», — цитируют журналисты слова представителя департамента консульской службы.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса, посещение государств ЕС для граждан Украины пока запрещен.