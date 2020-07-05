Челябинск, , 12:07 — REGNUM В Челябинской области за сутки стало известно ещё о трёх случаях смерти пациентов с коронавирусом. Об \этом сообщает оперштаб.

Из них именно от COVID-19 не умер никто. Мужчина 86 лет скончался от сочетанного атеросклеротического порока клапанов, 98-летняя женщина умерла от острого нарушения мозгового кровообращения, а у 71-летней гражданки были хронический нефрит и хроническая почечная недостаточность.

С начала эпидемии 85 пациентов умерли от ковида. Ещё 77 — от других заболеваний.