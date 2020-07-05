Балтимор, США, , 11:33 — REGNUM Участники протестных акций в городе Балтимор (штат Мэриленд) снесли и выбросили в бухту памятник мореплавателю и первооткрывателю Америки Христофору Колумбу (1451−1506), которая был установлен в городском районе Маленькая Италия. Об этом 4 июля сообщает местная газета The Baltimore Sun.

Участники акций протеста набросили статуе на шею веревку и свалили её с постамента на землю, а затем покатили в сторону порта Балтимора, где бросили ее в воду.

При этом в тоже время в городе производился запуск фейерверков в связи с Днем независимости США.

Известно, что данный памятник Колумбу был установлен в 1984 году и кроме него в Балтиморе есть ещё один памятник мореплавателю, расположенный в городском парке Херринг-ран и являющийся старейшим в США.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, участники акций протеста сносят памятники Колумбу во многих больших городах страны, так как обвиняют его в геноциде местного населения, ребуя пересмотра его наследия.

Напомним, протесты против жестокого обращения полиции в США начались после гибели в конце мая текущего года в Миннеаполисе местного жителя Джорджа Флойда и вскоре из протестов в большинстве случаев превратились в погромы, грабежи и акты насилия, а также снос исторических памятников во многих американских городах.