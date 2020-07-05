Донецк, , 11:33 — REGNUM В Донецкой Народной Республике за сутки выявили восемь случаев заражения коронавирусом, сообщили 5 июля в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

Два случая инфицирования подтвердили у лиц, приехавших с территории Украины, остальные случаи заражения выявили среди ранее контактировавших с зараженными. Сообщается также, что коронаврусом заразился еще один медицинский работник.

За сутки были выписаны еще пять выздоровевших от COVID-19. По состоянию на 5 июля в Республике подтверждено 1242 случая заражения коронавирусом. 619 человек находятся на лечении, 547 — были выписаны, 76 — умерли.