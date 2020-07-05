Петрозаводск, , 11:31 — REGNUM В Карелии за последние сутки выявили 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе у троих детей. 10 из 15 случаев зафиксированы в Петрозаводске.

Выздоровели и выписаны за последние сутки 17 человек. Об этом сообщил 5 июля глава республики Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Общее количество выявленных фактов коронавируса в регионе за всё время — 1514 случаев, выздоровел на сегодня 741 человек. Три человека скончались за время пандемии COVID-19.

Всего проведено 83 989 тестов на коронавирус, в том числе 1076 за последние сутки. На 5 июля 995 человек в Карелии находятся на карантине, 24 человека — в местах обсервации.

Кроме того, как уточнил Парфенчиков, с 1 апреля 799 человек были госпитализированы с внебольничной пневмонией (без подтвержденного коронавируса), в том числе 11 — за последние сутки. За это время 63 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных до 1 апреля). За минувшие сутки летальных исходов не было.

Карелия находится на втором этапе снятия ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса.

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