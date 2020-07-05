Тула, , 11:21 — REGNUM Три пациентки с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Тульской области за минувшие сутки, сообщили 5 июля в региональном оперативном штабе.

«Три пациентки с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жительницы Алексина, Киреевского и Тепло-Огаревского районов в возрасте 66, 68 и 82 лет. У всех пациенток в анамнезе хронические заболевания», — уточнили в оперштабе.

За сутки в Тульской области положительные тесты на коронавирус подтверждены у 70 жителей региона, 31 человек выздоровел.

Всего в Тульской области за период пандемии подтверждено 7046 случаев заражения, 5096 выздоровели. 125 пациентов скончались.