Иваново, 5 июля 2020, 11:17 — REGNUM 69 новых случаев заражения коронавируса подтверждено в Ивановской области за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 5 июля.
«По состоянию на 5 июля 2020 года на территории Ивановской области официально зарегистрированы 5034 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией (за сутки поставлены 69 диагнозов)», — говорится в сообщении.
Из общего числа заразившихся 3116 пациентов уже выписаны с выздоровлением. Жизни 49 человек спасти не удалось.