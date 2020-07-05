Москва, , 11:13 — REGNUM В Москве за сутки от COVID-19 вылечился 561 человек. Об этом сегодня, 5 июля, сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 561 пациент. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 157 020», — рассказала чиновница.

Напомним, что, по данным на 4 июля, в Москве с начала пандемии были выявлены 224 210 случаев COVID-19. Скончались в Москве от последствий коронавируса 3953 человека. За последние сутки — 24 человека.