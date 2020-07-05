Калуга, , 11:15 — REGNUM 50 положительных тестов на коронавирус подтверждены в Калужской области за последние сутки, сообщает 5 июля корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

Всего в регионе подтверждено 6 тыс. 321 положительный тест. 2 тыс. 296 человек находятся на лечении, 3 тыс. 977 человек выздоровели, 48 человек умерли.

Больше всего подтверждённых тестов в Калуге (554), в Обнинске (447), в Боровском районе (285), Малоярославецком районе (165), в Жуковском районе (154) и в Людиновском районе (96).

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