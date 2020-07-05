Краснодар, , 11:12 — REGNUM 62 новых случая заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за минувшие сутки, сообщили в региональном оперштабе 5 июля. Самому младшему из пациентов один год, самому старшему — 90 лет. Всего среди новых заразившихся девять детей.

«24 заболевших выявлено в краевой столице. Шесть случаев зафиксировано в Сочи, по пять — в Белореченском и Гулькевичском районах, по четыре — в Калининском и Тихорецком районах. Три заболевших в Лабинском районе, по два — в Усть-Лабинском, Апшеронском и Кавказском районах, по одному — в Анапе, Курганинском, Выселковском, Павловском, Новокубанском районах», — уточнили в оперативном штабе.

Всего в регионе на 5 июля положительные тесты на коронавирус подтверждены у 6280 человек, 5013 человек выздоровели, 82 пациента умерли. В тяжёлом состоянии находятся 16 человек — 14 подключены к аппаратам ИВЛ, двое — на экстракорпоральной мембранной оксигенации.