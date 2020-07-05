Москва, , 11:14 — REGNUM Около 7,5 млрд рублей выделено правительством России по поручению президента РФ Владимира Путина на июльские выплаты медицинским работникам, работающим с заразившимися SARS-CoV-2. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает 5 июля пресс-служба правительства.

При этом ранее российский президент дал поручение правительству страны о поддержке врачей, среднего и младшего медперсонал, а также водителей скорой помощи, в условиях пандемии коронавируса работающих в режиме повышенной нагрузки.

Также известно, что в рамках данного распоряжения врачам выдается по 80 тыс. рублей, врачи скорых и средний медицинский персонал — по 50 тыс. рублей, а фельдшеры, младший медицинский персонал и водители скорой помощи — по 25 тыс. рублей.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, первоначально решение о выплатах медработникам, работающим с SARS-CoV-2 было принято на три месяца, а позднее его было решено продлить до конца лета.