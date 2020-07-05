Пермь, , 10:57 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 5 июля, подтверждено 53 случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

В больницы получают лечение 34 пациента. Под меднаблюдением в амбулаторных условиях находятся 19 человек. Среди носителей SARS-CoV-2, выявленных за сутки, 15 мужчин, 36 женщин и двое детей.

Ежесуточный прирост случаев заражения в регионе составляет 1,4%, а коэффициент распространения равен единице.

С начала пандемии в Прикамье выявлено 3 964 носителей SARS-CoV-2. Оправились от болезни 2 927 человек. Скончались 130 пациентов: 80 летальных исходов — от COVID-19, 50 человек умерли от сопутствующих заболеваний.

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