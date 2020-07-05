Ростов-на-Дону, , 10:53 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки выявили ещё 93 носителя коронавирусной инфекции. Общее число случаев заражения SARS-CoV-2 на Дону превысило 10 тыс. человек, передаёт ИА REGNUM 5 июля.

Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в 20 городах и районах, с наибольшим количеством в Ростове-на-Дону (49) и Шахтах (девять).

Большинство новых носителей инфекции — 43% — жители Ростовской области в возрасте от 46 до 65 лет, 33,3% — в возрасте от 18 до 45 лет, более 20% — пожилые люди старше 66 лет, 3,2% — дети.

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