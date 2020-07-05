Москва, , 10:52 — REGNUM Шесть незначительных ошибок, которые могут привести к серьёзным последствиям на дороге, назвал эксперт Илья Пименов в статье журнала «За рулём».

Первой из «глупых» ошибок Пименов отметил не до конца закрываемый капот. При быстром движении легкового автомобиля незафиксированная крышка двигательного отсека может распахнуться, сорвав страховочный механизм. Это может привести к повреждению лобового стекла и, что является наиболее опасным, перекрытию обзора.

«Бывает и так, что капот отрывается от петель и летит в другие машины», — добавил эксперт.

В качестве второй ошибки водителей автор статьи назвал открытие дверей без оценки дорожной ситуации. Запрет на открытие дверей транспортного средства при создании помех другим участникам движения прописан в ПДД, однако некоторые водители допускают такую эту ошибку. Внезапно открытая дверь может быть сорвана проезжающим рядом автомобилем или мотоциклом, а также травмировать велосипедиста.

Ещё одной ошибкой является несоблюдение правил дорожного движения, регламентирующих использование фар и габаритных огней. Не выключенный вовремя дальний свет фар перед другими автомобилями может ослепить их водителей, а если держать его постоянно выключенным, то можно вовремя не заметить препятствие на дороге.

Четвёртой ошибкой эксперт назвал недостаточную «затяжку» колёсных болтов и гаек при их самостоятельной замене. Пятая ошибка также касается колёс, а именно: нерегулярная проверка давления в шинах. Слишком низкое или избыточно высокое давление могут привести к потере управления.

В качестве последней ошибки Пименов выделил неправильную посадку водителей и пассажиров. Некоторые любят во время движения выставлять руку за окно, что повышает вероятность получения серьёзной травмы в случае ДТП.

«Не впечатляют нравоучения? Поищите в интернете подборки аварий, и всё поймете. Повторю: автомобиль легкомыслия не прощает», — подытожил автор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне эксперты Страхового института дорожной безопасности представили результаты исследования, показавшего, что широкое внедрение автономных систем управления автомобилями позволит предотвратить около трети всех дорожно-транспортных происшествий.

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