Москва, , 10:52 — REGNUM В Российской Федерации за сутки выявили 6736 случаев COVID-19. Об этом сегодня, 5 июля, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Сообщается, что за сутки новые случаи заражения зафиксированы в 84 субъектах Федерации. При этом в 2005 случаях нет клинических проявлений COVID-19.

Наибольшее число случаев выявлено в Москве — 650. В Московской области — 287 случаев, в Санкт-Петербурге — 275, Ханты-Мансийском административном округе — 272, Свердловской области — 266. Новых случаев нет на Чукотке.

За сутки от последствий коронавируса скончались 134 человека. Выздоровели — более 3,8 тыс. человек.