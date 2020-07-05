Тамбов, , 10:48 — REGNUM 43 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Тамбовской области за минувшие сутки, сообщили 5 июля в региональном оперштабе.

«43 новых случая сегодня. Из них 10 мужчин, 31 женщина, 2 детей (девочка и мальчик 8 лет). Возраст взрослых от 22 до 92 лет. Прибывших из других регионов нет, 43 контактных с заболевшими», — говорится в сообщении.

Всего в регионе за период пандемии положительные тесты на коронавирус подтверждены у 4944 человек, 3358 выздоровели, 25 пациентов скончались. В больнице с диагнозом «пневмония» находятся 313 человек.