Санкт-Петербург, , 10:47 — REGNUM В Санкт-Петербурге за последние сутки подтверждено 42 новых летальных случая заболевания COVID-19, сообщили в федеральном оперативном штабе. По показателю смертности от этой инфекции Петербург уже пятый день подряд является «антилидером» среди всех регионов России.

Для сравнения: в Москве за прошедшие сутки умерли 24 человека, в Московской области — 11 человек.

Общее количество жертв COVID-19 в Петербурге к 5 июля составило 1345 человек. По этому показателю Петербург занимает второе место в России после Москвы, где к сегодняшнему дню умерли 3953 человека.

За последние сутки в РФ подтверждено 134 летальных случая COVID-19. За весь период в России умер 10 161 человек.

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Напомним, за последние сутки в городе на Неве выявили 275 новых носителей коронавирусной инфекции. Выписано по выздоровлению 248 пациентов.

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