Москва, , 10:40 — REGNUM Проведение массовых мероприятий для детей запрещено как в образовательных учреждениях, так и в иных объектах социальной инфраструктуры, до конца года из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в постановлении, обнародованном на сайте Роспотребнадзора.

Читайте также: Роспотребнадзор: в России проведено более 21 млн тестов на коронавирус

«Запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из других организаций», — говорится в постановлении.

Также указывается, что данное ограничение действительно до 1 января 2021 года.

Кроме этого вводится обязательное измерение температуры тела у детей со специальным журналом, закрепление отдельного кабинета за каждым классом в школе, что дошкольники должны находиться на занятиях отдельными группами и пр.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее из сообщения Роспотребнадзора стало известно, что в Российской Федерации проведено уже более 21 млн тестов на коронавирус.